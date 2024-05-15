نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات يوم الاربعاء 15-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاربعاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ثلاثة مواجهات قوية تجمع بين الجونة والداخلية، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا، فاركو وبلدية المحلة.

و يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، وبفارق 7نقاط عن المصري، الوصيف، برصيد 37 نقطة.

وفي المركز الثالث، يأتي زد، برصيد 36 نقطة، ومن خلفه إنبي، في المركز الرابع، برصيد 35 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة، مع العلم بخوضه 15 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 44 نقطة

2- المصري البورسعيدي 37 نقطة

3-زد اف سي 36 نقطة

4- الاتحاد 35 نقطة

5- سموحة 34 نقطة

6- الاهلي 33 نقطة

7- إنبي 31 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

9- طلائع الجيش 29 نقطة

10- الجونة 28 نقطة

11- فيوتشر 27 نقطة

12- الاسماعيلي 26نقطة

13- الزمالك 24 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- فاركو 18 نقطة

16- فاركو 16 نقطة

17- المقاولون العرب 15 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة