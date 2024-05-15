موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق يوفنتوس أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في كأس إيطاليا على ستاد أولمبيكو.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق يوفنتوس سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق ساليرنيتانا في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

وتذاع أحداث مباراة فريق يوفنتوس أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.