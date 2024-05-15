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أحمد جودة - القاهرة - بعد فوزهم المهم على فريق توتنهام في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أعرب قائد فريق مانشستر سيتي، كايل ووكر، عن سعادته وارتياحه لأداء الفريق والنتيجة الإيجابية التي حققوها.

ووكر يعلق على انتصار مانشستر سيتي امام توتنهام

سجل إيرلينج هالاند هدفين في هذه المباراة ليقود الفريق نحو الفوز والتصدر المؤقت للدوري بفارق نقطتين.

في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، أشاد ووكر بتحمل اللاعبين للضغط النفسي في مثل هذه المواجهات المهمة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على كل مباراة على حدة وأنهم يدركون جيدًا كيفية تقلب الأمور في عالم كرة القدم.

وأكد أهمية التعافي والاستعداد للمباراة القادمة أمام وست هام، معبرًا عن أمله في تحقيق الفوز وصنع التاريخ لناديه.

وفيما يتعلق بالضغط النفسي، أشار ووكر إلى أنه إذا لم يكن يستمتع بهذا الضغط، فإنه سيكون في المكان والفريق الخاطئين.

وفي ختام تصريحاته، أشاد بأداء فريق توتنهام وجهودهم في المباراة، معبرًا عن تقديره للمنافسة الشديدة التي قدموها.