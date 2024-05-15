القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة هامة أمام نيوكاسل وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم متواجد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، من 36 مباراة، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 وخسر في 14 مواجهة، لتستمر معاناته خلال الموسم الحالي.

أمام نيوكاسل يونايتد فيتواجد في المركر السادس برصيد 57 نقطة، بعد 36 مباراة، حقق الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في 6، وخسر في 13 لقاء.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدا قناة bein sports HD1 وأسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق عصام الشوالي.