نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نادي نيس وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل بطل الدوري الفرنسي المباراة وهو محتلا صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، حصدها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 10 وخسارة لقاءين.

بينما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة، جمعها من 32 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 9 وهزم في 8

موعد مباراة باريس سان جيرمان في الدوري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيس

حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: نوردي موكيلي - ميلان سكرينيار - دانيلو بيريرا - زاجو

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كارلوس سولير - لي كانج إن

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - برادلي باركولا - كيليان مبابي

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام نيس

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.