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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف الصربي السكندر ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي دخول التاريخ من أوسع ابوابه حينما يخوض مواجهة قوية مع الزعيم ضد نادي النصر الجمعة القادمة.

ويلعب الهلال مع النصر على ملعب الأول بارك لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن التي حسمها رجال جيسوس من الجولة الماضية.

ميتروفيتش يستهدف دخول التاريخ من بوابة النصر

ويمتلك ميتروفيتش ستة وعشرين هدفًا في منافسات الدوري ويحتاج لتسجيل هدف واحد فقط في شباك نادي النصر ليعادل رقم الفرنسي جوميز الذي يعتبر أكثر من سجل في موسم واحد بالدوري لنادي الهلال في نظام المحترفين.

وسبق وأن سجل جوميز في منافسات 2019-2020 سبعة وعشرين هدفًا ويمتلك الرقم القياسي كأكثر من سجل في بطولة الدوري مع الزعيم في بطولة دوري المحترفين.

وسبق وأن نجح ميتروفيتش في زيارة شباك النصر بهدفين في لقاء الذهاب الذي حسمه الهلال بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي بطولة كأس موسم الرياض لم ينجح الصربي في زيارة شباك النصر وغاب عن لقاء السوبر السعودي للاصابة.