نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز وأهم مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات النارية، اليوم الأربعاء 15 مايو، حيث يشهد اليوم بعض المباريات في الدوريات الأوروبية والمحلية أيضا.

وتعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء، هى مواجهة فريق أتالانتا مع يوفنتوس، ضمن منافسات نهائي كأس إيطاليا.

مواعيد أبرز وأهم مباريات اليوم الأربعاء 15-5-2024

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" أبرز وأهم مباريات اليوم



- الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد 10:00 نيوكاسل يونايتد

برايتون 9:45 تشيلسي

النهائي - كأس إيطاليا

أتالانتا 10:00 يوفنتوس

الدوري الفرنسي

نيس 10:00 باريس سان جيرمان

الدوري المصري

الداخلية 4:00 الجونة

فاركو 7:00 بلدية المحلة

بيراميدز 7:00 سيراميكا كليوباترا

