نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المؤجلة من الجولات السابقة، اليوم الأربعاء 15 مايو، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق مانشستر سيتي برصيد 88 نقطة.

ونجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على حساب توتنهام، مساء أمس، بنتيجة هدفين دون رد، وذلك قبل جولة واحدة من النهاية ليقترب من حصد لقب البريميرليج.

ويلتقي اليوم الأربعاء، فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، بينما يحل فريق تشيلسي ضيفا على حساب برايتون.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء.

1-مانشستر سيتي: 88 نقطة.

2-أرسنال: 86 نقطة.

3-ليفربول: 79 نقطة.

4-أستون فيلا: 68 نقطة.

5-توتنهام: 63 نقطة.

6-نيوكاسل يونايتد: 57 نقطة.



7-تشيلسي: 57 نقطة.

8-مانشستر يونايتد: 54 نقطة.

9-وست هام يونايتد: 52 نقطة.

10-برايتون: 48 نقطة.

11-بورنموث: 48 نقطة.

12-كريستال بالاس: 46 نقطة.

13-ولفرهامبتون: 46 نقطة.

14-فولهام: 44 نقطة.

15-إيفرتون: 40 نقطة.

16-برينتفورد: 39 نقطة.

17-نوتينجهام فورست: 29 نقطة.

18-لوتون تاون: 26 نقطة.

19-بيرنلي: 24 نقطة.

20-شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.

