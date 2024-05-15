نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب تونس السابق يكشف قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق، أن فريق الترجي التونسي يمتلك أكثر من لاعب مميز قبل مباراة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

ويلتقي فريق الأهلي مع الترجي، يوم السبت، على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.

تصريحات نجم منتخب تونس

وقال محمد السليتي نجم منتخب تونس السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن رودريجو نقطة قوة الترجي في الخط الهجومي في مباراة الأهلي وهناك اللاعب البرازيلي أيضًا يعد أهم مفاتيح اللعب في الفريق التونسي.

وتابع السليتي: فريق الترجي يعتمد على الأسلوب الدفاعي مع كاردوسو وهو ما سيعتمد عليه في مباراة الإياب على الأرجح في القاهرة.