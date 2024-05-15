نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لأحداث مباراة فريق يوفنتوس أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نهائي كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2024

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن ملعب أولمبيكو مساء اليوم الأربعاء نهائي بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم بين فريق يوفنتوس ونظيره فريق أتالانتا.

وإليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لأحداث مباراة يوفنتوس ضد إيطاليا:-

التردد 11804

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة ابوظبي الرياضية نايل سات

التردد

12091

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500