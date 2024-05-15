انت الأن تتابع خبر نصراوي متعصب يعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال .. من هو ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، المعروف بولائه لنادي النصر، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الهلال الغير ربحية، في الانتخابات المزمع إقامتها خلال صيف العام الحالي. جاء هذا الإعلان في تغريدة نشرها الفريح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، حيث أكد أنه قد استوفى جميع الشروط اللازمة للترشح.

يأتي هذا الإعلان في وقت تنتهي فيه ولاية فهد بن نافل، الذي تلقبه جماهير الهلال بـ"الرئيس الذهبي"، مع ختام الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، دون أن يحسم بن نافل موقفه من الترشح لفترة جديدة.

الفريح وجه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الهلال لدعم ترشحه والتصويت له، معددًا وعوده بأن يكون أهلاً للثقة الممنوحة له. تثير ترشح الفريح، الذي يعرف بانتمائه الواضح لنادي النصر، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى استفزاز جماهير الهلال، أو أنه ينوي بالفعل خوض غمار السباق الانتخابي بنوايا جادة.

حتى الآن، لم يتضح بعد مدى جدية ترشح الفريح، في ظل تاريخه الطويل من التعصب لنادي النصر، والذي يظهر جليًا في معظم مداخلاته وتغريداته.