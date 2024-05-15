انت الأن تتابع خبر لريمونتادا مثيرة... أستون فيلا ينقذ نقطة ثمينة من براثن ليفربول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل ليفربول مع أستون فيلا بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. تقدم ليفربول مبكرًا بفضل خطأ من حارس مرمى أستون فيلا، لكن أصحاب الأرض تعادلوا مرتين قبل أن ينقذوا نقطة ثمينة في الدقيقة 88.

تقدم ليفربول في الدقيقة الثالثة من المباراة بعد خطأ من حارس مرمى أستون فيلا إميليانو مارتينيز.

تعادل أستون فيلا في الدقيقة 35 من خلال أولي واتكينز.

استعاد ليفربول التقدم في الدقيقة 52 من خلال لويس دياز.

تعادل أستون فيلا مرة أخرى في الدقيقة 69 من خلال فيليب كوتينيو.

تقدم ليفربول للمرة الثالثة في المباراة في الدقيقة 74 من خلال داروين نونيز.

خطف أستون فيلا نقطة ثمينة في الدقيقة 88 من خلال جون ماكجين.

بهذه النتيجة،