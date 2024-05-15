انت الأن تتابع خبر رسمياً كيليان مبابي السعودية .. عثمان ديمبلي فجرها امام الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد عثمان ديمبلي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، أن زميله كيليان مبابي سينتقل إلى الدوري السعودي بعد رحيله المؤكد عن الفريق الفرنسي.

جاء هذا التصريح

خلال حفل توزيع جوائز الموسم 2023-2024 للدوري الفرنسي لكرة القدم، الذي أقيم يوم الاثنين. ديمبلي، في رده على سؤال حول وجهة مبابي المقبلة، أشار إلى تصريحات سابقة للاعب الفرنسي المعتزل مارسيل ديساييه، الذي أعلن أن مبابي سيختار السعودية على الانتقال إلى ريال مدريد، بحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وكان قدأعلن كيليان مبابي،

المهاجم الفرنسي لنادي باريس سان جيرمان، رسميًا عن قراره بعدم تجديد عقده مع النادي ومغادرته بنهاية الموسم الجاري. في مقطع فيديو نُشر عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي الباريسي.

وخلال المقطع،

عبّر مبابي عن مشاعره قائلًا: "لقد كانت سنوات عديدة منحتني الفرصة لأكون جزءًا من أكبر نادي فرنسي وأحد أفضل الأندية في العالم". وأضاف أن باريس سان جيرمان ساهم في نضوجه كلاعب وكشخص أيضًا.

وقد سبق وأن أبلغ مبابي النادي بقراره هذا في اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس النادي، في 13 فبراير/شباط، وأعلمه أنه سينتقل إلى ريال مدريد. بحسب تقارير BBC Sport، من المقرر أن يوقع مبابي عقدًا مدته خمس سنوات مع النادي الملكي، مع تفاصيل مالية كبيرة تشمل راتبًا سنويًا ومكافأة توقيع ضخمة.

مبابي،