انت الأن تتابع خبر دلوقت بقينا وحشين.. تعليق إبراهيم عبد الجواد على تصريحات مدرب منتخب مصر ..والأخير يكشف وثائق كارثية ,,,تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تعاني الكرة المصرية من أزمة حقيقية؟ هذا ما يطرحه صراخ مدرب المنتخب الوطني، حسام حسن، الذي كشف عن خلل فادح في منظومة كرة القدم المصرية.

فقد اشتكى حسن من ضعف مستوى الدوري المصري، مؤكداً أنه لا ينتج لاعبين بمستوى جيد للمنتخب. كما أشار إلى نقص الخبرة لدى لاعبي المنتخب مقارنة بمنتخب بوركينا فاسو، منافسه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وطالب حسن بتمديد معسكر المنتخب لزيادة مدة الإعداد للمباريات القادمة، مؤكداً على أهمية ذلك لتحقيق نتائج إيجابية.

فهل ستتمكن الكرة المصرية من الخروج من هذه الأزمة وتحقيق النجاحات المأمولة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.