نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024 ؛ قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد قادش، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر bein Sports 3.

رايو فاليكانو ضد غرناطة؛ الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر bein Sports 8.

سيلتا فيجو ضد أتليتك بيلباو، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة beIN Sports 3.

خيتافي ضد أتليتكو مدريد؛ الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة على قناة beIN Sports 3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس؛ هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

