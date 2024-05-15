نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء 15-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري، مباريات قوية في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الحالي 2023-2024

موعد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان ضد نيس؛ العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..

ريمس ضد مارسيليا؛ العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونجح فريق باريس سان جيرمان، في التتويج ببطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي؛ بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي؛ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1HD وbeIN sports 2HD.