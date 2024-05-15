موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان ونيس وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

خسر باريس سان جيرمان من تولوز في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما فاز نيس على لوهافر بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي بينما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

موقف باريس سان جيرمان ونيس في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل نيس المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 58 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 10 مباريات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ونيس يوم الأربعاء 15 مايو 2024 على إستاد أليانز ريفييرا معقل نيس وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.