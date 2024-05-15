موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خسر مانشستر يونايتد من آرسنال بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع برايتون بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس برصيد 57 نقطة.

موقف مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 5 مباريات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء 15 مايو 2024 على إستاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC 1 السعودية بنقل أحداث المباراة.