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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه بنتيجة (5-0) على ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جرت مساء أمس الثلاثاء في ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

انشيلوتي ينهي جدل حراسة مرمى ريال مدريد

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشاد أنشيلوتي بأداء فريقه، وأكد على أهمية هذه المباريات في الاستعداد لنهائي دوري الأبطال، مشيرًا إلى أنه مقتنع بتحسن مستوى الفريق وقدرته على التألق في المباريات الكبيرة.

وأوضح أنشيلوتي أنهم سيعملون على الاستفادة من الأسبوعين المتبقيين قبل نهائي دوري الأبطال، حيث سيخصصون الفترة الأولى للراحة قبل أن يزيدوا وتيرة التدريبات البدنية والتكتيكية في الفترة اللاحقة.

وفيما يتعلق بموسم الفريق، أعرب المدرب الإيطالي عن فخره بأداء الفريق وتتويجهم بلقب الدوري بجدارة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير ليتم تحقيقه وأهم مرحلة لم يتم اجتيازها بعد.

وفيما يخص موضوع تجديد عقود لاعبين مثل توني كروس ولوكا مودريتش، أكد أنشيلوتي أن هذه المسألة ستتم بعد نهائي دوري الأبطال، موضحًا أن النادي واللاعبين ليسوا قلقين بشأن هذا الأمر.

وختم أنشيلوتي تصريحاته بالتعليق على فرص كروس في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، معتبرًا أن كل شيء ممكن، ولكن سيعتمد ذلك على أداء اللاعب مع فريقه والمنتخب الألماني في البطولات القادمة، مشيرًا إلى أن ألمانيا بقيادة كروس قد تكون لديها فرصة جيدة في الفوز ببطولة اليورو.