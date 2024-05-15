نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان تشافي.. برشلونة يخطط لضم فيراري ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع برشلونة لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، ويرغب في ضم لاعب بارز من صفوف ليفربول لتحقيق هذا الهدف.

برشلونة يستهدف ضم لويس دياز من ليفربول

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يبدو أن اللاعب الكولومبي لويس دياز هو الخيار المرغوب فيه بشكل كبير، بالرغم من التحديات المالية التي تواجه النادي الكتالوني.

دياز، البالغ من العمر 27 عامًا والذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع ليفربول حتى عام 2027، يعد إضافة مثيرة للاهتمام لبرشلونة، خاصة مع توجهات المدرب تشافي وطموحاته في تعزيز الفريق بلاعبين ذوي جودة عالية.

على الرغم من أن برشلونة يواجه قيودًا مالية، فإن رغبته في ضم دياز تبقى قائمة، ومن المتوقع أن يبذل النادي جهودًا لتحقيق هذا الهدف، ربما من خلال بيع أحد نجومه الحاليين لتوفير الأموال اللازمة للصفقة.