نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل مباراة مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي كل ما يتعلق بتشكيل مباراة مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة التي تحظى باهتمام الجمهور.

ويفتتح ملعب أولد ترافورد، أبوابه لاستقبال المباراة المنتظرة التي تجمع بين مانشستر يونايتد ونظيره نادي نيوكاسل في مشوار الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وقد تقرر أن يقام اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت - ماكتومناي - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - هويلاند - جارناتشو