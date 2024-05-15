رسميا.. "فيفا" يعتمد كأس العرب بقطر وتنظم البطولة لثلاث نسخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد بطولة كأس العرب، وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033 وستستضيفها قطر.

"فيفا" يعتمد كأس العرب بقطر وتنظم البطولة لثلاث نسخ

وكشف “فيفا” عن مجموعة من القرارات مع انعقاد مؤتمر فيفا الـ74 في بانكوك، وستتبع بطولة كأس العرب ستتبع مبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في تقويم المباريات الدولية، ما يعني أنها ستقام في مواعيد مختلفة عن فترات التوقف الدولي المعتادة.

كما أكد مجلس فيفا على التحديثات التالية للبطولات:

كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025: ستقام النسخة الأولى من الحدث في الفلبين.

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025-2029: سيكون توزيع المقاعد على النحو التالي:

آسيا: 4 إفريقيا: 5 الكونكاكاف: 4 الكونميبول: 4 أوقيانوسيا: 2، الاتحاد الأوروبي: 5.

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025-2029: تم تأكيد توزيع المقاعد على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي: 9

كاف: 10

الكونكاكاف: 8

الكونميبول: 7

أوقيانوسيا: 3

الاتحاد الأوروبي" 11.