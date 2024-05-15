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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مؤتمره الـ74 في بانكوك، عن اعتماد بطولة كأس العرب وتحديد مواعيد إقامة ثلاث نسخ لها في السنوات 2025 و2029 و2033، وسيكون البلد المستضيف لهذه البطولات هو قطر.

عاجل.. الفيفا يعتمد كأس العرب في قطر

وأوضح الفيفا أن بطولة كأس العرب ستخضع لمبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في تقويم المباريات الدولية.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها قطر في ديسمبر 2021، والتي شهدت مشاركة 16 منتخبًا، حيث توجت الجزائر باللقب على حساب تونس، مما جعلها بروفة مصغّرة لمونديال 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، قام كونجرس الفيفا بالموافقة على تحديثات لبطولات أخرى، بما في ذلك: