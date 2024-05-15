نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| الصن: بايرن ميونخ يسعى لضم برونو فيرنانديز.. بيلد: ريال مدريد يراقب جيريمي فريمبونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 15-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يبحث بايرن ميونيخ عن ضم لاعب خط وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف. (الصن)

يريد العديد من لاعبي بايرن ميونيخ البارزين، بما في ذلك مهاجم إنجلترا هاري كين، 30 عامًا، أن يقوم المدرب توماس توخيل بالتراجع عن قراره بالمغادرة في نهاية الموسم. (ديلي ميل)

مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لمدافع إيفرتون الإنجليزي جاراد برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا. (بريد إلكتروني)

سيستمع مانشستر يونايتد إلى عروض المدافع الإنجليزي آرون وان بيساكا البالغ من العمر 28 عامًا. (الصن)

جيريمي فريمبونج على رادار 3 أندية عملاقة

يميل المدافع الهولندي جيريمي فريمبونج، 23 عامًا، نحو مغادرة باير ليفركوزن في الصيف.

ويحرص ريال مدريد ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد على الاستفادة من الشرط الجزائي في عقده البالغ 35 مليون جنيه إسترليني. (بيلد الألمانية)

أجرى أرسنال ومانشستر سيتي اتصالات مع لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد البرازيلي برونو جيماريش، 26 عامًا، بشأن انتقال صيفي. (التسلل)

سيقبل تشيلسي عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو البالغ من العمر 31 عامًا. (كرة القدم من الداخل)

يعد توماس فرانك، مدرب برينتفورد، منافسًا قويًا لتدريب مانشستر يونايتد في حالة إقالة إريك تين هاج. (تلجراف)

اتصل مانشستر يونايتد بمدير إبسويتش كيران ماكينا، الذي عمل كمدرب في أولد ترافورد. (ديلي ستار)

عرض نابولي على مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق أنطونيو كونتي 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا ليصبح مدربهم القادم، لكن ميلان خفف اهتمامهم. (سبورت إيطاليا)

ميلان يرغب في ضم إيم رسون رويال

يريد نادي ميلان الإيطالي مدافع توتنهام البرازيلي إيمرسون رويال البالغ من العمر 25 عامًا. (فابريزيو رومانو)

يهدف مانشستر يونايتد إلى التغلب على نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع مدافع فولهام الإنجليزي توسين أدارابيويو البالغ من العمر 26 عامًا. (Talksport)

عُرض على ليفربول فرصة التعاقد مع لاعب خط وسط نيس وفرنسا خيفرين تورام، 23 عامًا، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف. (ميرور)

يخطط آرني سلوت، مدرب فينورد، لجعل مساعد المدير الفني سيبكي هولشوف هو التعيين الأول في طاقمه الخلفي في ليفربول عندما يخلف يورغن كلوب. (إي إس بي إن)

من المتوقع أن يعرض ولفرهامبتون على المدير الفني غاري أونيل عقدًا جديدًا مدته ثلاث سنوات. (أثليتك)

يرغب نادي يوفنتوس في الرحيل عن مدربه ماسيميليانو أليجري في نهاية الموسم الجاري. (رودي جاليتي)

يحرص أستون فيلا على التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني جابري فيجا البالغ من العمر 21 عامًا من الأهلي بعد أن أشار إلى رغبته في العودة إلى أوروبا في الصيف. (جيفيميسبورت)