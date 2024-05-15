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أحمد جودة - القاهرة - أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على حارس مرمى الفريق البديل ستيفان أورتيجا، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام.

جوارديولا: لولا تصدي أورتيجا لكان أرسنال بطلا للبريميرليج

وقال جوارديولا عقب المباراة، إن تصديه المذهل من الممكن أن يكون هو الفيصل في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد جوارديولا:" كيف يكون الفريق فريقا؟ بفضل تصدي أورتيجا، لولاه لأصبح أرسنال هو بطل الدوري".

وأضاف:"هذه هي الحقيقة، الفوارق متقاربة للغاية".

وأردف:"هل تعلم كم مرة عاقبنا سون في السبع، ثماني سنوات الماضية؟ هل يمكنني أن أقول لك عدد الأهداف التي سجلها ضدنا مع هاري كين؟"

وأردف:"يا إلهي، وقلت ليس مرة أخرى، ولكن ستيفان قام بتصد مذهل. كان مذهلا ولكن هذه هي ميزته".

وأكد:"في الإنفرادات، فهو أحد أفضل الحراس الذين رأيتهم في حياتي، لا يسقط ويظل واقفا إنه جيد للغاية".

وأكمل:" لعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي كأس رابطة الأندية المحترفة، حتى هذا الموسم تعرض إيدرسون لانتكاسات أربع مرات وكان يمكن الاعتماد عليه دائما".

وأكد:"هو حارس مذهل، لذلك، كان قرارا رائعا من النادي ومدرب الحراس في التعاقد معه ضمه للفريق".