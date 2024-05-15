نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في الاهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وعد من خالد بيبو مدير الكرة بالمارد الأحمر، بالحصول على مكافآت مضاعفة حال تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مكافأة مضاعفة للاعبي الأهلي حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا



وتنص لائحة الفريق الأحمر على منح 600 ألف جنيه لكل لاعب يشارك في جميع مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية، حال التتويج بالأميرة السمراء.



وحسب مصدر بالفريق في تصريحات خاصة بالفجر الرياضي، فإنه من المنتظر ان تزيد المكافآت إلى أكثر من 800 ألف جنيه لجميع اللاعبين الذين تخطت نسبت مشاركتهم 80% من المباريات، على أن يتم منح البقية قيمة مكافآتهم حسب نسبة مشاركتهم.



ويستعد الاهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.