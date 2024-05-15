نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاضل بين 3 مدافعين أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، يفاضل بين الثلاثي متولي وياسر وربيعة، لكن الأخير هو الأقرب حتى اللحظة الحالية، وفقا للاجتماع الذي تم بين المدرب وجهازه المعاون.

ومن المنتظر أن يشارك ربيعة بجوار عبدالمنعم في قلب الدفاع بلقاء الذهاب، على أن يتواجد الثنائي متولي وياسر على مقاعد البدلاء.

ويستعد الاهلي لمواجهة الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب رادس بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

