نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يُجهّز ملف بـ3 أخطاء قاتلة للاعبي الأهلي قبل نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملف شامل عن الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال المباريات الأخيرة محليًا وأفريقيًا.

ويأتي ذلك من أجل شرحها لهم ومواجهتهم بها للعمل على حلها وعدم تكرارها في نهائي إفريقيا أمام الترجي.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: يرغب كولر في تصحيح هذه الأخطاء قبل أهم مباراتين هذا الموسم أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري في نهائي إفريقيا.

وتابع: تتمثل أهم هذه الأخطاء في استقبال الفريق أهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، بجانب عدم الحفاظ على التقدم في بعض المباريات، فضلًا عن آفة إهدار الفرص أمام مرمى المنافس.

وأشار: يرى المدير الفني أن النقاط الثلاثة السابقة هي بمثابة أخطاء قاتلة يقع فيها لاعبي الأهلي خلال المباريات الأخيرة وعليهم تصحيها وعدم تكرارها من أجل التتويج باللقب الأفريقي أمام الترجي.