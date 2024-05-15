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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ثلاثي خط الوسط في مباراة الترجي المقبلة بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر يستقر على ثلاثي وسط الأهلي امام الترجي



ومن المتوقع أن يعتمد كولر في لقاء نسور قرطاج على الثلاثي مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في وسط الملعب، ووضع كوكا وأفشة على مقاعد البدلاء.



واستقر كولر على الدفع بأكرم بدلا من كوكا بعد أن تألق الأول بشكل لافت في المباريات الأخيرة، بجانب عدم الجاهزية الكاملة لكوكا حتى اللحظة الحالية، حيث لم يشارك اللاعب في تدريبات امس، ومن المنتظر أن ينتظم اليوم في مران الفريق الأخير بالقاهرة قبل السفر لتونس.



ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء السبت المقبل بملعب رادس على الأراضي التونسية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

