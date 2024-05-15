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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نهائي بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم.

وتقام المباراة على ملعب أولمبيكو مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ويأمل فريق يوفنتوس في التتويج بلقب بطولة كأس إيطاليا بعد خسارة لقب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو.

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا.

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.