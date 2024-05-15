نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي لهذه النسخة 2023-2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي كافة المعلومات التي تدور وتتعلق بالقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والتي يبحث عنها الجمهور.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي نادي تشيلسي مع برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب فالمر اللقاء المرتقب بين تشيلسي ونظيره نادي برايتون من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي ستعرض عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات البطولة.