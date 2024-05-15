نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم، بحضور ممثلي الاندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق علي خطف بطاقه الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت وغزل المحلة.

الجولة الأولي

الترسانة x حرس الحدود

سبورتنج x منتخب السويس

الجولة الثانية

حرس الحدود x سبورتنج

منتخب السويس x الترسانة

الجولة الثالثة

الترسانة x سبورتنج

حرس الحدود x منتخب السويس

موعد مباريات الدورة الرباعية

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي:-

حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات ومعتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس وفهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود ومحمد احمد مقرر القسم الثاني.