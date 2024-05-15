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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز
أقيمت منذ قليل باتحاد الكرة المصري قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فرق إلي الدوري المصري الممتاز وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب واسفرت القرعة عن التالي
الدور الأول
الجولة الاولى- الاربعاء 5/22
الترسانه مع حرس الحدود
سبورتنج مع منتخب السويس
الجولة الثانية -الاحد 6/2
منتخب السويس مع الترسانه
حرس الحدود مع سبورتنج
الجولة الثالثة -الجمعة 6/7
حرس الحدود مع منتخب السويس
الترسانه مع سبورتنج
الدور الثانى
الجولة الرابعة-الاربعاء6/12
سبورتنج مع الترسانه
منتخب السويس مع حرس الحدود
الجولة الخامسة-الحمبس6/20
حرس الحدود مع الترسانه
منتخب السويس مع سبورتنج
الجولة السادسة-الاربعاء6/26
الترسانه مع منتخب السويس
سبورتنج مع حرس الحدود