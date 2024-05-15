الرياضة

تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز

أقيمت منذ قليل باتحاد الكرة المصري قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فرق إلي الدوري المصري الممتاز  وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب واسفرت القرعة عن التالي

الدور الأول
الجولة الاولى- الاربعاء 5/22
الترسانه  مع حرس الحدود
سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية -الاحد 6/2
منتخب السويس مع الترسانه
حرس الحدود مع سبورتنج

الجولة الثالثة -الجمعة 6/7
حرس الحدود مع منتخب السويس 
الترسانه  مع سبورتنج
الدور الثانى

الجولة الرابعة-الاربعاء6/12
سبورتنج مع الترسانه
منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة-الحمبس6/20
حرس الحدود  مع الترسانه
منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة-الاربعاء6/26
الترسانه  مع منتخب السويس
سبورتنج مع حرس الحدود

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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