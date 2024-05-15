أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قرعة مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز

أقيمت منذ قليل باتحاد الكرة المصري قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فرق إلي الدوري المصري الممتاز وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب واسفرت القرعة عن التالي

الدور الأول

الجولة الاولى- الاربعاء 5/22

الترسانه مع حرس الحدود

سبورتنج مع منتخب السويس

الجولة الثانية -الاحد 6/2

منتخب السويس مع الترسانه

حرس الحدود مع سبورتنج

الجولة الثالثة -الجمعة 6/7

حرس الحدود مع منتخب السويس

الترسانه مع سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة-الاربعاء6/12

سبورتنج مع الترسانه

منتخب السويس مع حرس الحدود

الجولة الخامسة-الحمبس6/20

حرس الحدود مع الترسانه

منتخب السويس مع سبورتنج

الجولة السادسة-الاربعاء6/26

الترسانه مع منتخب السويس

سبورتنج مع حرس الحدود