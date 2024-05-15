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أحمد جودة - القاهرة -



أول يونيه المقبل، يطلق مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام شارة البدء لتنفيذ مبادرة "ابني بطل" والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر وتستهدف أبناء النادي من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة.

أول يونيه.. أندية "سيتي كلوب" تطلق مشروع "ابني بطل" فى 11 لعبة تحت إشراف متخصصين

تأتي مبادرة "ابني بطل" كترجمة واقعية لسياسة مجموعة أندية سيتي كلوب الهادفة لبناء جيل جديد من الرياضيين في كافة الألعاب وفي جميع المحافظات، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والبدنية لأبناء النادي، وبناء جسر الترابط بين فروع النادي.

تهدف المبادرة الجديدة لمساعدة النشء في اختيار مستقبلهم الرياضي عن طريق اتاحة الفرصة أمامهم لخوض تدريبات 11 لعبة رياضية وفق معايير علمية وعملية في التدريب من خلال معسكر يومي يبدأ في التاسعة صباحًا طوال شهور الأجازة الصيفية.

ويوفر برنامج المبادرة للأطفال الاستمتاع بممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وصولًا إلى ترجمة رغباتهم وتوجيهها للتخصص في إحداها بعد تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، بجانب الاجتماعية والسلوكية.

وتتضمن المبادرة ألعاب السباحة والجمباز وكرة القدم والسلة والطائرة واليد والجودو والكيك بوكس والكاراتيه والتنس والخماسي الحديث، وتشمل كل لعبة عدد من الوحدات التدريبية للطفل تصل إلى 14 وحدة في بعض اللعبات خلال مدة المشروع.

فيما يتولى تنفيذ البرنامج متخصصون من كليات التربية الرياضية في جميع المجالات المهارية والقياسات والتغذية والتأهيل النفسي، يحصل في نهايته كل مشارك على شهادة تتضمن التوصيات بالنشاط المقترح التخصص فيه.

