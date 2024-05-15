بيرسي تاو ضمن قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهتي نيجيريا وموزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن القائمة التي أعلن عنها هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لمواجهتي نيجيريا وموزمبيق.

لاعب الأهلي ضمن قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهتي نيجيريا وموزمبيق

ويخوض منتخب جنوب إفريقيا مباراة هامة ضد نيجيريا يوم 7 يونيو المقبل، وكذلك ضد زيمبابوي يوم 11 من الشهر ذاته، وذلك ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراتين وهو في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن رواندا المتصدر.

ويستعد تاو بيرسي حاليا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر ضد الترجي التونسي، في المباراة التي تقام يوم السبت القادم على ستاد رادس في تونس، بينما تقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة.

