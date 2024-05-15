وسام أبو علي: بطولة الأهلي الإفريقية مهمة بشكل شخصي.. وأول لقب أستطيع الفوز به في مسيرتي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه يستعد للتتويج مع فريقه بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لحصد اللقب، لأنها تعد مسألة شخصية بالنسبة له.

تصريحات وسام أبو علي

وكشف وسام أبو علي عبر موقع الأهلي قائلا: "بطولة إفريقيا مهمة جدا وبشكل شخصي هذه هي أكبر مباراة أخوضها في حياتي وأول لقب كبير أستطيع الفوز به في مسيرتي".

وأستكمل حديثه: "الأهلي ناد كبير ويلعب نهائي إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي والأهم هو التركيز للفوز بالبطولة".

ودخل وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني جدران النادي الأهلي في يناير الماضي، وحصد معه لقب كأس مصر، ويسعى لحصد العديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة هامة ضد نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

