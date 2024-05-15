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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لاعبي ومدربي ومسؤولي فريقي يوفنتوس وأتالانتا، طرفي المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم. الرئيس الإيطالي يستقبل لاعبي ومدربي يوفنتوس وأتالانتا قبل نهائي الكأس كما استقبل ماتاريلا، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو ولورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس وجيان بييرو جاسبريني مدرب اتلانتا. وحضر مراسم الاستقبال أيضا لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا وجابريلي جرافينا رئيس اتحاد الكرة الإيطالي، حسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.