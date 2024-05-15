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أحمد جودة - القاهرة - اظهر تقرير صحفي إسباني اليوم أنه من الصعب تحديد موعد لتقديم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع فريقه الجديد، الذي يبدو أنه سيكون ريال مدريد. مبابي أعلن رسميًا قبل بضعة أيام أنه سيغادر باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

ريال مدريد يجد صعوبة في موعد تقديم صفقة كيليان مبابي

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو، وبعد ذلك يبدأ "يورو 2024" في 14 يونيو، مما يجعل من الصعب تحديد موعد لتقديم اللاعب قبل السفر إلى ألمانيا.

وعلى الرغم من أن مبابي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في نهائي الكأس في 25 مايو، إلا أن الفترة بين ذلك ونهائي دوري الأبطال ستكون قصيرة للغاية للإعلان عن الصفقة.

وتشير الصحيفة إلى أن من الصعب تقديم مبابي بعد 3 يونيو، حيث سيكون مشغولًا في معسكر المنتخب الوطني، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن هناك فرصة واحدة فقط لتقديمه قبل بدء اليورو، وهي بالاتفاق مع الاتحاد الفرنسي على تأجيل استدعائه، في هذه الحالة فقط يمكن لمبابي الظهور مع فريقه الجديد قبل بدء البطولة.