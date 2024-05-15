نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح بعد خلافهم الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب ومحمد صلاح أحد أفضل الثنائيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشاجر الثنائي علنًا على خط التماس ضد وست هام، وتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا هو الخلاف الأخير بين الثنائي.

كلوب يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح بعد خلافهم الأخير

صرح كلوب أن الأمر قد تم إغلاقه، والآن، في حديثه إلى The Anfield Wrap، مازح الألماني حول علاقته بصلاح.

مازح كلوب بشأن خلافه مع صلاح، مشيرًا إلى أن رسالة الوداع من الجناح يجب أن تكون مسجلة قبل مباراة وست هام.

“لقد أراني أحدهم مقطع فيديو لما قاله جميع اللاعبين القدامى عني. لذلك كان ميلي وآدم وترينت وفيرجيل ومو، قبل وست هام على الأرجح، كان الأمر إيجابيًا للغاية”.

وقال كلوب: "أنا فخور بخلق هذا النوع من العلاقات".

يبدو كما لو أن كلوب وصلاح عادا إلى نفس الصفحة قبل المباراة النهائية للألماني كمدرب.