أنشيلوتي يشرح.. دور الشباب وحراسة المرمى في المباريات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن خطته لإشراك أندري لونين في مباراة وتيبو كورتوا في مباراة أخرى في مركز حراسة المرمى خلال آخر مباراتين للفريق.

صرّح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: هذا الفريق يتمتع بموهبة كبيرة وجودة عالية، ويمكنه أن يترك بصمة كحقبة مميزة بوجود العديد من اللاعبين الشباب.

التركيز على الأبطال وإشادة بالشباب

أكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: اللاعبون الذين تنتهي عقودهم؟ لسنا قلقين حاليًا، فحتى 1 يونيو نفكر فقط في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأعرب عن إعجابه الكبير بالشباب من اللاعبين والجهاز الفني قائلًا: نحن معجبون بشدة بالشباب وأردا جولر لديه موهبة التسجيل والكرة تحبه.

وأضاف: كانت نيتي إشراك بيلينجهام كلاعب وسط وطلبت منه ذلك منذ وقت طويل، فهذا هو الدور الذي يحبه ويشعر فيه بالراحة، ومنذ فترة طويلة وهو يساعدنا.

أنشيلوتي يتحدث عن كروس، لونين، وفينيسيوس

حول إمكانية تتويج توني كروس بالكرة الذهبية، قال أنشيلوتي: كل شيء ممكن.

هناك بطولة في الصيف وكروس سيلعب مع ألمانيا التي يمكنها التتويج باللقب. لذلك، لماذا لا؟ يمكنه القتال من أجلها.

وأوضح وضع لونين واضح، هناك مباراتان متبقيتان في الدوري، سيلعب واحدة وكورتوا سيلعب الأخرى.

وأكد: هذه أفضل بطولة دوري لي دون شك، لأننا فزنا فيها بجدارة. توقعوا سقوطنا، لكن ذلك لم يحدث، والآن علينا الاستمرار على هذا النحو.

وأضاف: كروس ومودريتش حالتان فرديتان، وسيقيم النادي موقفهما بعد النهائي.

واختتم قائلًا: فينيسيوس تطور كثيرًا ويمر بلحظة رائعة الآن. يرى دوري أبطال أوروبا قريبًا منه وهو في حالة جيدة.

ميرنجي يتألق

فاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز، حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه قبل جولتين من النهاية.

