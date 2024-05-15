بفرمان رونالدو.. خطوة واحدة تقرب النصر من ضم قائد مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تزايدت جهود نادي النصر السعودي في مسعاه للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خطوة واحدة تقرب النصر من ضم قائد مانشستر يونايتد

وفقًا لما ذكره الصحفي ديفيد ماكدونيل في جريدة "ديلي ميل" البريطانية، يخوض النصر مفاوضات مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، وذلك بناءً على رغبة قائد الفريق كريستيانو رونالدو في اللعب مع زميله السابق مجددًا.

وأشار ماكدونيل، عبر حسابه في "إكس"، إلى أن النادي السعودي مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني لضم برونو فيرنانديز، مهما كانت التكلفة.

وبالرغم من أن فريق مانشستر يونايتد لم يشهد أداءًا مميزًا هذا الموسم، إلا أن برونو قدم أداءً استثنائيًا، حيث شارك في 45 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 11 آخرين.

ويستعد النصر لإجراء تعديلات واسعة في قائمة لاعبيه الأجانب، وفقًا لتصريحات الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، حيث ينوي التخلص من 3 لاعبين أجانب، من بينهم تاليسكا وإيمريك لابورت وحارس المرمى أوسبينا.