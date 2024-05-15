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أحمد جودة - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن السبب وراء عدم مشاركة اللاعب البرازيلي الشاب فيتور روكي، مهاجم الفريق، في المباريات الأخيرة.

تشافي يكشف أسباب عدم مشاركة روكي في المباريات

ترددت الكثير من الشائعات حول رغبة برشلونة في إعارة روكي لضمان حصوله على دقائق لعب أكثر.

وأوضح تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "روكي ما زال في عملية التكيف، ولم يتمكن من الاندماج بشكل كامل حتى الآن".

وأكد مدرب البلوغرانا: "لم يكن من الخطط ضم روكي في يناير الماضي، لكنه وصل بسبب القيود المالية للفريق وبعد إصابة جيرارد بيكيه".

وأضاف: "لم نكن نعتزم ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية... لكن الإصابة فتحت الباب لهذا الاحتمال".

وأوضح تشافي: "رأينا أنه كان الخيار الأفضل في ذلك الوقت، وكان لدينا الفرصة لإدراجه في الفريق الأول".

وبخصوص عدم مشاركته في المباريات، قال: "الجدل الذي يحدث ليس له أي معنى، إنه لاعب في برشلونة ويشارك في التدريبات، لكن هناك لاعبون آخرون يفضلون عليه في الأداء، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم مشاركته".

وأختم قائلًا: "لقد حدثت مواقف مشابهة طوال مسيرتي مع لاعبي كرة القدم الشبان، وعلاوة على ذلك، يجب أن نتذكر أنه قبل مباراة جيرونا كان مصابًا بالحمى، وقبل مباراة ريال سوسيداد كان يعاني من آلام في كاحله".