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أحمد جودة - القاهرة - اثارت تصريحات ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، الكثير من الجدل حول مستقبل اللاعب، في حين تعمل إدارة النادي على تجديد عقده.

وكيل كفاراتسخيليا يثير الجدل حول مستقبله مع نابولي

وترتبط مستقبل كفاراتسخيليا مؤخرًا بانتقاله إما إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة.

وفي تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قال جوجيلي: "نحن لسنا مستعجلين لاتخاذ قرارنا النهائي، لأن نابولي يعتبر منزلًا لخفيتشا".

وأضاف: "نقدر الاهتمام والاحترام الذي يظهره نادي نابولي، وكذلك الرئيس أوريليو دي لورينتيس تجاه كفاراتسخيليا".

وختم تصريحاته بالقول: "إذا كان هناك عرض يُرضي النادي واللاعب، وليس هناك معارضة من دي لورينتيس، فإن القرار بشأن مستقبل كفاراتسخيليا سيتخذ بعناية شديدة وبمراعاة جميع الجوانب".

يُذكر أن كفاراتسخيليا قد خاض موسمه الثاني مع نابولي، حيث ساهم في قيادة الفريق للفوز بلقب الكالتشيو في موسمه الأول.