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أحمد جودة - القاهرة - شهدت المباراة التي خسرها توتنهام أمام مانشستر سيتي 0-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة بين أنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق، وأحد مشجعي النادي.

بوستيكوجلو يدخل في مشادة مع مشجع توتنهام والسبب مثير

بينما كان توتنهام يسعى للانتصار على أرضه لتعزيز آماله الباهتة في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، فإن الهزيمة من سيتي كانت لها تبعات سلبية أخرى، حيث أعطت آرسنال فرصة للتفوق في صراع اللقب.

ووفقًا لتقرير من "ذا صن"، شوهد بعض مشجعي توتنهام يحتفلون بطريقة ساخرة بأهداف مانشستر سيتي في مرمى فريقهم، مما دفع بوستيكوجلو للتحدث بحدة مع أحد المشجعين أثناء المباراة.

في مقطع فيديو، يظهر بوستيكوجلو وهو يتجه نحو المشجعين ويصرخ في وجه أحدهم، معربًا عن استيائه وقائلًا: "دعني أعرف من أنت".

على الرغم من عدم وضوح سبب الغضب، يشير التقرير إلى أن بوستيكوجلو لم يكن راضيًا عن هتافات المشجعين الساخرة خلال المباراة.