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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الليجا رسميًا، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الحالي 2023/2024، حيث تم تتويج ريال مدريد بلقب الليجا للمرة الـ 36 في تاريخه، بتصدره جدول الترتيب حاليًا برصيد 93 نقطة

رابطة الليجا تعلن قائمة المرشحين لجوائز الافضل في 2023-2024

ومن المقرر إقامة حفل جوائز الأفضل في الموسم يوم 28 مايو/آيار الجاري، وجاءت قائمة الأندية المرشحة كالتالي: ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد، وأوساسونا.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، فضمت كلًا من: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، أرتيم دوفبيك (جيرونا)، كيريان رودريجيز (لاس بالماس)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، إيسكو (ريال بيتيس)، أليكس جارسيا (جيرونا)، وألكسندر سورلوث (فياريال).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد، فضمت: لامين يامال (برشلونة)، خافي جويرا (فالنسيا)، رودريجو (ريال مدريد)، يان كوتو (جيرونا)، سافينيو (جيرونا)، جوني (ريال بيتيس)، ب أو كوبارسي (برشلونة)، ميجيل جوتيريز (جيرونا)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد).

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، فضمت: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، ميشيل (جيرونا)، دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)، ومارسيلينو (فياريال).