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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، من العودة إلى الملاعب بعد تقدمه في مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.

تطور جديد حول عودة نيمار للملاعب

تعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" اليوم الأربعاء، فقد أحرز نيمار تقدمًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، حيث بدأ الركض بشكل تدريجي وتدريب السرعات.

وأوضحت الصحيفة أن "نيمار يحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا، المعد البدني والفني الخاص به".

من المتوقع أن يظهر نيمار في فترة الإعداد الخاصة بفريقه قبل بداية الموسم الجديد، بحالة بدنية ممتازة.

وأعلن نيمار في ليلة تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي مساء السبت الماضي أنه يستعد بكل قوة للعودة إلى الملاعب.

وشارك نيمار بقميص الهلال في 5 مباريات بمختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.