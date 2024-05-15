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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد اجتماع للمجلس أنه سينظم أول بطولة كأس العالم لأندية السيدات في 2026.

"فيفا" ينظم مونديال لأندية السيدات للمرة الأولى

وذكر فيفا أن البطولة ستقام كل أربعة أعوام وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في أقرب وقت، بعد الموافقة على أجندة المباريات في الفترة من 2026 إلى 2029.

وذكر فيفا أيضا أنه سيقلص عدد التوقفات الخاصة بالمباريات الدولية للسيدات من ست توقفات إلى خمس.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي إن الإجراءات "تمثل علامة فارقة في تعهدنا للارتقاء بكرة القدم للسيدات للمستوى التالي من خلال تعزيز القدرة التنافسية عبر العالم".

وستقام بطولة كأس العالم للأندية للرجال بشكل جديد بمشاركة 32 فريقا، بدلا من 7 فرق، بداية من العام المقبل، ومن المقرر أن تقام البطولة كل 4 أعوام.