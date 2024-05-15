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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة ٢٤ من بطولة الدوري الممتاز وتقديم اللقاء لمدة ساعة.

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد ١٩ مايو الجاري على استاد الإسماعيلية في الجولة ٢٤ من الدوري.

وتقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة.

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

