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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر يونايتد × نيوكاسل ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل | الدوري الإنجليزي 2024

مباراة مانشستر يونايتد × نيوكاسل ..الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل | الدوري الإنجليزي 2024.. يستعد عشاق كرة القدم في مساء اليوم الأربعاء، 15 مايو 2024، لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُلعب المباراة على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل في معركة قوية لتثبيت المواقع في الدوري الإنجليزي

تأتي هذه المباراة في وقتٍ هامٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتحسين موقعه في الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

من جانبه، يتطلع نيوكاسل إلى تثبيت موقعه في المركز السادس، حيث يملك 57 نقطة.

يسعى مانشستر يونايتد إلى العودة إلى النغمة بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث خسر آخر مباراتين له أمام برايتون وأرسنال.

ويسعى المدرب الهولندي إريك ten Hag، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل استعادة ثقة جماهير الفريق، وتحسين حظوظ الفريق في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، يبحث نيوكاسل عن ضمان مكان في دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل، وذلك من خلال تحقيق الفوز في هذه المباراة والحفاظ على موقعه في المركز السادس.

ويسعى المدرب الإنجليزي إيدي هاو، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، من أجل الختام القوي للموسم وتحقيق إنجاز مميز مع الفريق في أول موسم له بعد الاستحواذ عليه.

وتُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، حيث يتمتع كلا الفريقين بقدرات هجومية جيدة، ودفاع قوي.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، مما يجعل من الصعب التكهن بنتيجة اللقاء.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل



يستعد عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، مساء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، لمتابعة قمة كروية مثيرة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وذلك في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُلعب المباراة على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

شبكة قنوات بي إن سبورتس: تمتلك بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وستخصص قناة bein sports HD1 لنقل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

مشاهدة المباراة عبر الإنترنت:

تطبيق TOD: يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، وذلك لمتابعي بي إن سبورتس الذين لديهم اشتراك في الخدمة.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات bein sports HD1 11050 27.5 E bein sports HD2 11058 27.5 E bein sports HD3 11066 27.5 E bein sports HD4 11074 27.5 E

معلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة نيوكاسل مانشستر يونايتد إلى المعلق عصام الشوالي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم





وبالنسبة لـ تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم، فمن المرجح أن يبدأ المدير الفني إريك تين هاج بتشكيل مكون من: