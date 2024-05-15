نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يفجر مفاجأة.. برشلونة لم يكن ينوي ضم فيتور روكي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على مستقبل لاعبيه فيتور روكي وجواو فيليكس، أثناء فترة الانتقالات الصيفية القادمة، كان محط اهتمام الكثيرينـ يبدو أن فيتور روكي مرتبط بفكرة الرحيل عن برشلونة في صيف العام المقبل بينما مستقبل جواو فيليكس، الذي يلعب معارًا من أتلتيكو مدريد، ما زال غير واضح.

حقيقة عدم رغبة برشلونة في ضم روكي

خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، أكد تشافي أن جواو فيليكس قدم أداءً مميزًا وساهم بشكل كبير في الفريق، وأنه لا بد من استمراريته في المساهمة حتى نهاية الموسم.

وفيما يتعلق بفيتور روكي، أوضح تشافي أن النية لم تكن ضمه في يناير، لكن الفريق قرر ذلك لأنه كان يمتلك الخبرة والقدرة على المنافسة، وأشار إلى أنه ربما يلعب أقل من بعض اللاعبين الآخرين بسبب الظروف.

وفي رسالته لجماهير برشلونة، أكد تشافي أنهم يجب أن يفهموا الوضع الصعب الذي يمر به النادي اقتصاديًا، مؤكدًا على أهمية الاستقرار والتركيز على التنافس رغم الظروف الصعبة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع سوق الانتقالات، أشار تشافي إلى أهمية الوضع الاقتصادي للنادي في اتخاذ القرارات، وأنه يركز حاليًا على تحقيق المركز الثاني في الدوري الإسباني.

وختم تشافي تصريحاته بالتحدث عن مواجهة الفريق المقبلة أمام ألميريا، مؤكدًا على أهمية التركيز والحذر في المباريات المقبلة، بغض النظر عن وضع الفرق الخصمة في الترتيب الحالي.